أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء في أسواق الإسماعيلية

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رصدت بوابة الفجر، اليوم الثلاثاء، 2019- 7 - 23، أسعار الخضروات والفاكهة، في أسواق وشوادر ومنافذ محافظة الإسماعيلية، حيث وصل سعر البرتقال البلدي بين 3 إلي 4 جنيهات، والبرتقال "أبو سرة" بين 4 إلى 6 جنيهات، والجوافة 10 جنيهات، والمشمش 8 جنيهات، والعنب 7 جنيهات، والخوخ من 5 الي 7 جنيهات للكيلو، والجريب فروت ما بين 4 و6 جنيهات، والموز 7 جنيهات للكيلو.



وتراوح سعر التفاح الأمريكي بين 15 إلى 20 جنيهًا، والليمون البلدي بين 28 إلى 30 جنيه، والليمون أضاليا بين 10 إلى 15 جنيهات، وبطيخ من 5 إلى 15 للواحدة، والرمان من 4 إلى 8 جنيهات.



بينما شهدت أسعار الخضروات استقرارًا في الأسعار، حيث سجل سعر كيلو البطاطس من 4 الي 6 جنيهات، والبسلة الخضراء من 8 الي 10 جنيهات للكيلو، والطماطم ما بين 2 إلى 4 جنيهات، والبصل 3 جنيهات، الفاصوليا الخضراء 8 جنيهات، والبامية 15 جنيها.



وبلغ سعر كيلو الكوسة 8 جنيهات، والخيار 7 جنيهات، والثوم 5 جنيه، وفلفل السويس 6 جنيهات، الباذنجان 3 جنيهات، الملوخية 5 جنيهات، والفلفل الألوان 7 جنيهات، والفلفل البلدي 4 جنيهات، والجزر 5 جنيهات، والبطاطا 3 جنيهات، والقلقاس 8 جنيهات.

