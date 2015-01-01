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أحمد حمدي: عيد عبدالملك "مجنون كورة".. وغالي يرفض الهزيمة

الثلاثاء 23/يوليه/2019 - 07:18 ص
أحمد حمدي: عيد عبدالملك مجنون كورة.. وغالي يرفض الهزيمة
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أحمد شاكر
 
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أكد أحمد حمدي، لاعب النادي الأهلي، أن عيد عبد الملك المعتزل حديثا لاعب عظيم لن يقدر أن يوفي حقه.‏ 

وقال حمدي خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "أحمد عيد عبد الملك ‏لاعب عظيم لن أقدر أن اوفي حقه، سواء تعليماته داخل وخارج الملعب بالإضافة لشخصيته، فهو مجنون كورة وسيكون ‏مدربا كبيرا".‏ 

وأضاف: "نشعر بالفخور بوجود لاعب مصري مثل حسام غالي، منذ الصغر ونحن نشاهد لاعبين مثل أبو تريكة وحسام ‏غالي، وعندما يكون مدير الكرة مثله لن يطلب منك الخسارة أو التعادل"
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