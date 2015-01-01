أحمد حمدي: عيد عبدالملك "مجنون كورة".. وغالي يرفض الهزيمة

أكد أحمد حمدي، لاعب النادي الأهلي، أن عيد عبد الملك المعتزل حديثا لاعب عظيم لن يقدر أن يوفي حقه.‏





وقال حمدي خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "أحمد عيد عبد الملك ‏لاعب عظيم لن أقدر أن اوفي حقه، سواء تعليماته داخل وخارج الملعب بالإضافة لشخصيته، فهو مجنون كورة وسيكون ‏مدربا كبيرا".‏



