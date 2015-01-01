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لاعب الأهلي: البدري رفض انتقالي لأودينيزي الإيطالي

الثلاثاء 23/يوليه/2019 - 07:15 ص
لاعب الأهلي: البدري رفض انتقالي لأودينيزي الإيطالي
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أحمد شاكر
 
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أكد أحمد حمدي لاعب فريق النادي الأهلي، أنه كان قاب قويسين أو ادنى من الانتقال للدوري الايطالي.


وقال حمدي في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الاعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: " الاختلاف المادي كان عائق في انتقالي لنادي اودينيزي، والبدري ايضا رفض رحيلي، وانا أرتضيت بما حدث.


واردف : كان من الممكن ان أرحل للدوري الايطالي ولم أوفق، ولذلك رضيت بالأمر الواقع.


وكشف : عقب عودي للاهلي لعبت مع الناشئين بفرمان البدري.

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