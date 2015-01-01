جريزمان يعلق على رغبته في اللعب مع نيمار

كشف أنطوان جريزمان نجم برشلونة عن رغبته في اللعب مع نيمار نجم باريس سان جيرمان على الرغم من صعوبة الصفقة كما أشاد بزملائه عثمان ديمبيلي وفيليبي كوتينيو ومالكو.





وعما إذا كان يحب اللعب مع نيمار، قال جريزمان في تصريحات نقلتها شبكة سكاي سبورتس : "علينا أن نضمه أولا لأنه صفقة صعبة للغاية".





وأضاف : "نيمار لاعب كبير وتعرض لعدد من الإصابات لكنه في مستوى لا يصدق".





واختتم جريزمان تصريحاته قائلاً : "لدينا أيضا عثمان ديمبيلي وفيليب كوتينيو ومالكوم وهم لاعبين مهمين بالنسبة لنا، لنأمل أن يكون بإمكاننا أن نحقق إنجازات عظيمة معهم".



