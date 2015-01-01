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تفاصيل الحالة الصحية لفاروق الفيشاوي

الثلاثاء 23/يوليه/2019 - 07:12 ص
تفاصيل الحالة الصحية لفاروق الفيشاوي
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كشف الفنان كمال أبو رية، عن الحالة الصحية لصديقه الفنان فاروق الفيشاوي، مؤكدًا انها مستقرة.

وأشار في تصريحات صحفية، إلى أن الفيشاوي يتلقى العلاج في منزله تحت إشراف الأطباء، ويتوجه كل فترة إلى المستشفى كي يتابع حالته الصحية ويجري بعض التحاليل والفحوصات.

ولفت إلى أن ما حدث مساء الاثنين، إجراء روتيتي يحرص الفيشاوي على القيام به كل فترة حيث تواجد في المستشفى على أن يغادره لاحقًا وبالتالي لا يستدعي الأمر قلق الجمهور والمحبين والأصدقاء.

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