ريال مدريد يضع خطة جهنمية لضم نيمار
الثلاثاء 23/يوليه/2019 - 07:10 ص
محمد جمال
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أفادت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نادى ريال مدريد يحاول التعاقد مع لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي نيمار دا سيلفا نجم الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، ليضرب فريق برشلونة في صفقته المنتظرة.
وربطت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية بما يحدث حالياً بين نيمار وبرشلونة ومدريد مثلما حدث سابقاً فى بداية الألفية من مواطنه المهاجم البرازيلي الكبير رونالدو.
وسردت الصحيفة القصة كاملة وقت ما ربطت تكهنات حول عودة رونالدو عام 2002 لصفوف فريقه القديم برشلونة بعد رحيله عن صفوف إنتر ميلان الإيطالى بعد مشاكل بينه وبين المدير الفنى وقتها الأرجنتينى هيكتور كوبر، ولكن بعد إهتمام فلورنتينو بيريز رئيس مدريد به ذهب للريال.
وربطت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية بما يحدث حالياً بين نيمار وبرشلونة ومدريد مثلما حدث سابقاً فى بداية الألفية من مواطنه المهاجم البرازيلي الكبير رونالدو.
وسردت الصحيفة القصة كاملة وقت ما ربطت تكهنات حول عودة رونالدو عام 2002 لصفوف فريقه القديم برشلونة بعد رحيله عن صفوف إنتر ميلان الإيطالى بعد مشاكل بينه وبين المدير الفنى وقتها الأرجنتينى هيكتور كوبر، ولكن بعد إهتمام فلورنتينو بيريز رئيس مدريد به ذهب للريال.
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