ريال مدريد يضع خطة جهنمية لضم نيمار

أفادت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نادى ريال مدريد يحاول التعاقد مع لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي نيمار دا سيلفا نجم الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، ليضرب فريق برشلونة في صفقته المنتظرة.





وربطت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية بما يحدث ح الياً بين نيمار وبرشلونة ومدريد مثلما حدث سابقاً فى بداية الألفية من مواطنه المهاجم البرازيلي الكبير رونالدو.