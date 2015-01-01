ريال مدريد يُضحي ويعرض 90 مليون + المنبوذ من أجل خطف هدف برشلونة الأكبر

أفادت تقارير صحفية إسبانية عن عرض من نادى ريال مدريد إلى فريق باريس سان جيرمان الفرنسي من أجل ضم اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم الفريق.





وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن نادى ريال مدريد قدم عرض بقيمة 90 مليون يورو وأيضاً خدمات اللااب الو يلزى جاريث بيل لاعب ريال مدريد مقابل إنتقال نيمار للمرينجى.