ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

ريال مدريد يُضحي ويعرض 90 مليون + المنبوذ من أجل خطف هدف برشلونة الأكبر

الثلاثاء 23/يوليه/2019 - 06:43 ص
ريال مدريد يُضحي ويعرض 90 مليون + المنبوذ من أجل خطف هدف برشلونة الأكبر
Advertisements
طباعة
محمد جمال
 
Advertisements
أفادت تقارير صحفية إسبانية عن عرض من نادى ريال مدريد إلى فريق باريس سان جيرمان الفرنسي من أجل ضم اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم الفريق.


وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن نادى ريال مدريد قدم عرض بقيمة 90 مليون يورو وأيضاً خدمات اللااب الويلزى جاريث بيل لاعب ريال مدريد مقابل إنتقال نيمار للمرينجى.


وأشارت الصحيفة أن بعد أن قرر ريال مدريد رحيل بيل وصرح زين الدين زيدان المدير الفنى برحيل بيل أصبح هناك تفكير من جانب الملكى أن يدخل بيل ضمن الصفقة لقدوم نيمار.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من المتسبب الأول في خروج منتخب مصر من كأس الأمم؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات ودية