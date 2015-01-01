ريال مدريد يُضحي ويعرض 90 مليون + المنبوذ من أجل خطف هدف برشلونة الأكبر
الثلاثاء 23/يوليه/2019 - 06:43 ص
محمد جمال
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أفادت تقارير صحفية إسبانية عن عرض من نادى ريال مدريد إلى فريق باريس سان جيرمان الفرنسي من أجل ضم اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم الفريق.
وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن نادى ريال مدريد قدم عرض بقيمة 90 مليون يورو وأيضاً خدمات اللااب الويلزى جاريث بيل لاعب ريال مدريد مقابل إنتقال نيمار للمرينجى.
وأشارت الصحيفة أن بعد أن قرر ريال مدريد رحيل بيل وصرح زين الدين زيدان المدير الفنى برحيل بيل أصبح هناك تفكير من جانب الملكى أن يدخل بيل ضمن الصفقة لقدوم نيمار.
وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن نادى ريال مدريد قدم عرض بقيمة 90 مليون يورو وأيضاً خدمات اللااب الويلزى جاريث بيل لاعب ريال مدريد مقابل إنتقال نيمار للمرينجى.
وأشارت الصحيفة أن بعد أن قرر ريال مدريد رحيل بيل وصرح زين الدين زيدان المدير الفنى برحيل بيل أصبح هناك تفكير من جانب الملكى أن يدخل بيل ضمن الصفقة لقدوم نيمار.
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