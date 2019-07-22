دنيا بطمة تحسم رسميت حقيقة عودة حلا الترك للعيش مع والدها





وقالت بطمة في تصريحات تلفزيونية، إن الصورة التي تجمع بينها وبين حلا ومنتشرة حاليًا على السوشيال ميديا تم التقاطها من قبل فتاة سعودية قابلتهما في أحد المولات.





وأشارت أنها لا تعلم كيف تم نشر هذه الصورة وتداولها بهذا الشكل.

حسمت الفنانةُ المغربية دنيا بطمة، حقيقةَ الجدل حول عودة الفنانة الشابة حلا الترك للعيش مع والدها محمد الترك من جديد، مشيرةً إلى أنها بالفعل اختارت والدها وهي الآن تعيش معهما في نفس المنزل.