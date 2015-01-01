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الاتحاد السعودي يجدد عقد مدافعه الدولي

الثلاثاء 23/يوليه/2019 - 06:14 ص
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حسن شحاتة
 
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كشفت تقارير صحفية سعودية، عن تجديد إدارة الاتحاد عقد حازم الزهراني، ظهير أيسر المنتخب السعودي تحت 20 عامًا، لمدة 5 سنوات".


وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية، أن إداراة الاتحاد وقعت مع الزهراني عقدًا طويل الأمد، نظرًا لتألقه مع فريق الشباب بالنادي والمنتخب السعودي.


ويذكر أن الزهراني تم اختياره إلى جانب خمسة لاعبين في الاتحاد لبرنامج الابتعاث السعودي لتطوير المواهب الكروية في مدينة سالو الإسبانية، والخمسة الآخرون هم : "عمر الجدعاني، عبد المجيد الزهراني، مهند الشنقيطي، أصيل فرج، عبد العزيز الضويحي.

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