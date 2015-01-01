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بالفيديو.. أول تعليق من كاريلو عقب توقيعه للهلال السعودي

الثلاثاء 23/يوليه/2019 - 05:04 ص
بالفيديو.. أول تعليق من كاريلو عقب توقيعه للهلال السعودي
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وجه الدولي البيروفي أندريه كاريلو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، رسالة لجماهير الزعيم السعودي، عقب توقيعه مع الفريق فجر اليوم الثلاثاء.


ونشر النادي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فيديو لكاريلو معلقًا عليه: "أهلاً شباب، مشتاق لجميع جماهير الهلال⁩ أراكم قريبًا".


ووقع اللاعب على عقود انضمامه لنادي الهلال، لمدة أربع مواسم، بحضور فهد بن نافل رئيس النادي.

ويذكر أن كاريلو انضم إلى الزعيم السعودي في الصيف الماضي، على سبيل الإعارة لمدة موسم، بناءًا على توصية البرتغالي خورخي خيسوس مدرب الفريق في ذلك الوقت.

https://twitter.com/Alhilal_FC/status/1153492616006328320
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