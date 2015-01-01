تيلر "Top Gun: Maverick" بطولة توم كروز يححق 20 مليون مشاهدة
الثلاثاء 23/يوليه/2019 - 04:30 ص
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حصد الإعلان التشويقي لفيلم "Top Gun: Maverick" بطولة النجم العالمي توم كروز، عدد مشاهدات قياسي، أكثر من 19,582,688 مشاهدة علي موقع الفيديو الشهير "يوتيوب" في وقت قياسي للغاية.
ونقلت صحيفة ديلي ميل الإعلان الترويجي، الذي ظهرت به مقاتلات الـ F-16 تحلق بقوة وعلى متنها القائد طيار "بيت ميتشيل" الشهير بـ "مافريك" والذي جسد كروز شخصيته في الجزء الأول من الفيلم الذي طرح عام 1986.
وشارك النجم توم كروز بطولة العمل عدد كبير من النجوم العالمين ومن أبرزهم جنيفر كونيلي وجون هام وفال كيمر وايد هاريس وجلين باول وغيرهم.
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