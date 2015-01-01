رسميًا.. الهلال يعلن تعاقده مع كاريلو

أعلن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، عن تعاقده مع الدولي البيروفي أندريه كاريلو، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وكتب النادي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "كاريلو هلالي هلالي.. مرحبًا بعودتك".





ووقع اللاعب على عقود انضمامه لنادي الهلال، لمدة أربع مواسم، بحضور فهد بن نافل رئيس النادي.

وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية" في وقت سابق، أن كاريلو وصل إلى النمسا تمهيدًا لتوقيع العقود رسميًا مع نادي الهلال، خلال الساعات القليلة الماضية.





وذكرت تقارير سابقة أيضًا من صحيفة "أبولا" البرتغالية، إلى أن الهلال حصل على موافقة بنفيكا من أجل الحصول على خدمات كاريلو مقابل 8.3 مليون يورو، وذلك مقابل تنازله عن نحو 70% من عقد اللاعب كاريلو لنادي الهلال، وسوف يظل النادي البرتغالي يملك 30 % من قيمة اللاعب في حالة رغب الهلال في بيعه لنادي آخر في السنوات المقبلة.





ويذكر أن كاريلو انضم إلى الزعيم السعودي في الصيف الماضي، على سبيل الإعارة لمدة موسم، بناءًا على توصية البرتغالي خورخي خيسوس مدرب الفريق في ذلك الوقت.