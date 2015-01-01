محمد عساف ينجح في امتحان عبد الحليم حافظ (فيديو)

تألق الفنان الفلسطيني محمد عساف في ليلة من مهرجانات بعلبك الدولية المكرسة للفنان الراحل عبد الحليم حافظ "ليلة مع عبد الحليم".

وأثبت نجم برنامج "أراب آيدول" براعته وقدرته على تقديم أغنيات العندليب الأسمر، رغم خبرته المتواضعة، وأدى مع المصريين نهى حافظ ومحمد شوقي باقة من أرشيف الفنان الكبير عبد الحليم حافظ، من بينها: "جبار" و"لست قلبي" و"توبة" و"بلاش عتاب" و"نعم ياحبيبي" و"حبك نار".





وقاد الحفل المكرس للفنان عبد الحليم حافظ المايسترو المصري، هشام جبر، في أمسية أطلق عليها "ليلة مع عبد الحليم حافظ"، استعاد فيها الفنانون والجمهور صورا ومشاهد للفنان الراحل عبد الحليم حافظ (1922-1977) التي بثت على خلفية المسرح أثناء أداء الفنانين الثلاثة لأغنيات العندليب.





وكان المايسترو المصري هشام جبر قد قاد العام الماضي الأوركسترا بمهرجانات بعلبك في الحفل المكرس لـ "كوكب الشرق" الفنانة أم كلثوم، حيث أدت باقة من أغنياتها المصريتان مروة ناجي ومي فاروق.



