محمد عساف ينجح في امتحان عبد الحليم حافظ (فيديو)
الثلاثاء 23/يوليه/2019 - 03:56 ص
وكالات
Advertisements
Advertisements
تألق الفنان الفلسطيني محمد عساف في ليلة من مهرجانات بعلبك الدولية المكرسة للفنان الراحل عبد الحليم حافظ "ليلة مع عبد الحليم".
وأثبت نجم برنامج "أراب آيدول" براعته وقدرته على تقديم أغنيات العندليب الأسمر، رغم خبرته المتواضعة، وأدى مع المصريين نهى حافظ ومحمد شوقي باقة من أرشيف الفنان الكبير عبد الحليم حافظ، من بينها: "جبار" و"لست قلبي" و"توبة" و"بلاش عتاب" و"نعم ياحبيبي" و"حبك نار".
وقاد الحفل المكرس للفنان عبد الحليم حافظ المايسترو المصري، هشام جبر، في أمسية أطلق عليها "ليلة مع عبد الحليم حافظ"، استعاد فيها الفنانون والجمهور صورا ومشاهد للفنان الراحل عبد الحليم حافظ (1922-1977) التي بثت على خلفية المسرح أثناء أداء الفنانين الثلاثة لأغنيات العندليب.
وكان المايسترو المصري هشام جبر قد قاد العام الماضي الأوركسترا بمهرجانات بعلبك في الحفل المكرس لـ "كوكب الشرق" الفنانة أم كلثوم، حيث أدت باقة من أغنياتها المصريتان مروة ناجي ومي فاروق.
يذكر أن الفنان الخالد عبد الحليم أدى أغنيته "جانا الهوا" من فيلم أبي فوق الشجرة (1969) تحت أعمدة قلعة بعلبك التي احتضنت الليلة الحليمية.
Advertisements
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما دراما الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن
- "عبد الحليم حافظ و "فريد الأطرش".. لقاء مشترك (فيديو)
- عبد الحليم حافظ.. "قولوله" (فيديو)
- عبد الحليم وقمة الرومانسية (فيديو)
- مقابلة غير متوقعة بين عبد الحليم حافظ ورجل الأعمال أحمد عز (فيديو)
- محمد عساف يغني لـ"العندليب"
- شاهد بالفيديو.. مقطع نادر لـ"عبد الحليم حافظ"
- نجوم الأوبرا يحيون الذكرى الـ40 لرحيل العندليب بـ"الموسيقى العربية" (صور)
- فريد الأطرش وعبد الحليم حافظ في لقاء نادر (فيديو)
- تعرف على مهنة محمد عساف لو لم يكن مطربًا
- محمد عساف يحيي حفل مهرجان "بعلبك" هذا العام