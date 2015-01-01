مساحتها 70 فدانا.. إطلاق مجهولين أعيرة نارية على عامل بمزرعة في منشأة القناطر

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يكثف رجال مباحث الجيزة جهودهم لكشف ملابسات قيام مجهولين، بإطلاق أعيرة نارية على عمال بمزرعة فواكه، ما أسفر عن مصرع عامل، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.



تلقى اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد عاصم أبو الخير رئيس قطاع أكتوبر، بورود إشارة للمقدم سامح بدوي رئيس مباحث مركز شرطة القناطر من مستشفي الشيخ زايد التخصصي بوصول "سامح.ش. ح"، 25 سنة، مزارع ومقيم مركز البدارى باسيوط متوفي إثر إصابته بطلق نارى بالصدر.



وإنتقلت قوة أمنية برئاسة العقيد طه فودة مفتش مباحث شمال أكتوبر، والمقدم أحمد نصر وكيل فرقة كرداسة ومنشأة القناطر، وبالفحص تم التقابل مع "مصطفى. ا. س"، 25 سنة، مزارع ومقيم مركز صدفة باسيوط وقرر انه والمتوفي يعملان بمزرعة رمان وزيتون كائنة بناحية ابوغالب دائرة المركز مستاجرة لـ "عبد العال حميدة أبو غالب"، واثناء استغراقهما في النوم تناهى إلى سمعة صوت إطلاق أعيرة نارية أصابت احداها المجنى عليه ولدى استطلاعه الأمر شاهد أشخاص مجهولين بحوزتهم أسلحة نارية فروا هاربين.



وبمعاينة المزرعة محل البلاغ تبين أن مساحتها 70 فدان وبها 3 مباني أحدهم مخصص إستراحة لعمال المزرعة ووجود آثار دماء بغرفة المجني عليه.



يشار إلى وجود خلافات حول ملكية المزرعة بين مالكها الحالي كرم إسماعيل وكلا من عبد الحميد عبد ربه، جمال أبو الغيط، على عوضين، وكلفت إدارة البحث الجنائي بتحري حقيقة الواقعة.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

