ريال مدريد يعلنها: لن نفرط في نجم الفريق

رفض مسؤولو نادي ريال مدريد فكرة التفريط في خدمات الإسباني إيسكو ألاركون وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





وكان إيسكو قد تلقى عدة عروضاً مغرياً خلال فترة الميركاتو وذلك بعدما كان حبيس دكة الإحتياط في الموسم الماضي قبل عودة زين الدين زيدان.





وأشار راديو "كادينا سير" الإسباني أن نادي ريال مدريد قد رفض 6 عروضاً من أندية مختلفة لضم إيسكو.





وقال وكيل أعمال اللاعب في تصريحات صحفية: "في العام الماضي رفضت إدارة ريال مدريد عروضاً بقيمة 180 مليون يورو للتخلي عن أسينسيو".