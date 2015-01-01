موعد مباراة برشلونة وتشيلسي اليوم الثلاثاء 23 / 7 / 2019 ومشاهدة البث المباشر beIN SPORTS
الثلاثاء 23/يوليه/2019 - 02:53 ص
أحمد عصام
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يلتقي فريق برشلونة مع منافسه فريق تشيلسي اليوم الثلاثاء 23 يوليو في المباراة التي ستجمع بين الفريقين، ضمن منافسات كأس راكوتن الودي، في إطار استعدادات الفريقين للموسم المقبل.
وسوف تقام تلك المباراة بين فريق تشيلسي وفريق برشلونة في الساعة الثانية عشر والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام في الساعة الواحدة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.
ويسعى فريق تشيلسي لتحقيق الألقاب في الموسم المقبل مع مدربه الجديد فرانك لامبارد، وذلك بعد رحيل ماوريسيو ساري إلى تدريب يوفنتوس.
بينما يرغب برشلونة في الاستعداد جيدا للموسم القادم، من أجل الحفاظ على بطولة الدوري الإسباني، وتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا الغائب منذ 4 سنوات متتالية عن خزائن الفريق.
كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة فريق برشلونة وفريق تشيلسي الودية عبر موقع الفجر الرياضي.
وسوف تقام تلك المباراة بين فريق تشيلسي وفريق برشلونة في الساعة الثانية عشر والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام في الساعة الواحدة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.
ويسعى فريق تشيلسي لتحقيق الألقاب في الموسم المقبل مع مدربه الجديد فرانك لامبارد، وذلك بعد رحيل ماوريسيو ساري إلى تدريب يوفنتوس.
بينما يرغب برشلونة في الاستعداد جيدا للموسم القادم، من أجل الحفاظ على بطولة الدوري الإسباني، وتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا الغائب منذ 4 سنوات متتالية عن خزائن الفريق.
كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة فريق برشلونة وفريق تشيلسي الودية عبر موقع الفجر الرياضي.
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