رد ذكي من شيري عادل على شائعة انفصالها عن معتز مسعود
الثلاثاء 23/يوليه/2019 - 02:55 ص
Advertisements
Advertisements
ردت الفنانة شيري عادل، على شائعة انفصالها عن الداعية معز مسعود بطريقة ذكية لوضع حد أمام هذه الشائعات.
ونشرت عبر "ستوري" صفحتها الشخصية بموقع الصور الشهير "إنستجرام" مقطع فيديو لها برفقة معز لتنفي الأمر.
ولقد تزوجت شيرى عادل منذ عام تقريبًا بالداعية معز مسعود وأشيع خبر طلاقهما أكثر من مرة.
Advertisements
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما دراما الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن
- أول تعليق لـ معتز مطر على زواجه من منى هلا وعلاقته بـ معز مسعود (فيديو)
- أول رد من والدة شيري عادل حول طلاقها من معز مسعود
- أول رد من شيري عادل على خبر طلاقها من الداعية معز مسعود
- عاجل.. أول رد من معز مسعود على أنباء انفصاله عن شيري عادل
- عاجل.. بيان مشترك بين معز مسعود وشيري عادل يكشف حقيقة طلاقهما
- شائعة أم حقيقة؟.. القصة الكاملة لـ"طلاق معز مسعود وشيري عادل"
- شاهد.. أول ظهور لـ شيري عادل بعد شائعة طلاقها من معز مسعود
- صورة جديدة لـ شيري عادل بعد شائعة انفصالها عن معز مسعود
- أول تعليق من شيري عادل حول شائعة انفصالها عن معز مسعود
- الظهور الأول لشيري عادل مع زوجها الداعية معز مسعود بعد شائعة انفصالهما (صورة)