رد ذكي من شيري عادل على شائعة انفصالها عن معتز مسعود

ردت الفنانة شيري عادل، على شائعة انفصالها عن الداعية معز مسعود بطريقة ذكية لوضع حد أمام هذه الشائعات.

ولقد تزوجت شيرى عادل منذ عام تقريبًا بالداعية معز مسعود وأشيع خبر طلاقهما أكثر من مرة.