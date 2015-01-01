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رد ذكي من شيري عادل على شائعة انفصالها عن معتز مسعود

الثلاثاء 23/يوليه/2019 - 02:55 ص
رد ذكي من شيري عادل على شائعة انفصالها عن معتز مسعود
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ردت الفنانة شيري عادل، على شائعة انفصالها عن الداعية معز مسعود بطريقة ذكية لوضع حد أمام هذه الشائعات.

ونشرت عبر "ستوري" صفحتها الشخصية  بموقع الصور  الشهير "إنستجرام" مقطع فيديو لها برفقة معز لتنفي الأمر.

ولقد تزوجت شيرى عادل منذ عام تقريبًا بالداعية معز مسعود وأشيع خبر طلاقهما أكثر من مرة.


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