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ضبط 14 توك توك غير مرخص في حملة أمنية مكبرة بالجيزة

الثلاثاء 23/يوليه/2019 - 06:25 ص
ضبط 14 توك توك غير مرخص في حملة أمنية مكبرة بالجيزة
مصادرة توك توك - صورة أرشيفية
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إيمان عبد العاطي
 
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وجه اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع امن الجيزة، بتكثيف الحملات الأمنية لضبط الخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة النارية والمواد المخدرة، والمشتبه بهم والهاربين من تنفيذ أحكام قضائية بشارع عثمان محرم بدائرة قسم شرطة الطالبية.

وأسفرت جهود الحملة اليوم التي أشرف عليها اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء محمد الألفي نائب مدير المباحث، واللواء مدحت فارس مدير المباحث الجنائية، في مجال المرافق عن ضبط 75 كرسي– 17 ترابيزة – 9 استاند – عربة فول – 12 قلب شيشة – 4 شمسية – 12 اوتاد وسلاسل، وبلغ الإجمالي 130 مخالفة، وفي مجال المرافق تم ضبط 9 حالة سحب متنوع – 27 مخالفة نموذج 125 – 14 توك توك، وبلغ الإجمالي 50 مخالفة.

ولاقت الحملة استحسان وارتياح كافة الفئات من المواطنين وطالبو باستمرارها مؤكدين تحياتهم وتقديرهم لجهاز الشرطة والجهود المبذولة، وجارِ الدفع بحملات مكبرة للتصدي لكافة صور الخروج عن القانون والشرعية مع التنسيق مع الجهات المعنية

وبالعرض على اللواء دكتور مصطفي شحاتة مدير أمن الجيزة، وجه بتحرر المحضر اللازم حيال كل واقعة والعرض على النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات.
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