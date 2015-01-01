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إغلاق 20 منشأة غير مرخصة خلال حملات تموينية مكبرة بالجيزة

الثلاثاء 23/يوليه/2019 - 02:49 ص
إغلاق 20 منشأة غير مرخصة خلال حملات تموينية مكبرة بالجيزة
سلع تموينية - صورة أرشيفية
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إيمان عبد العاطي
 
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شنت مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لمديرية الأمن، حملة لضبط المخالفات التموينية بالمديرية، وذلك لضبط الأسواق.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط (70) قضية تموينية تنوعت ما بين ضبط 17 مخالفة عدم حمل شهادة صحية، 8 غلق في مواعيد العمل الرسمية، 20 إدارة منشأة بدون ترخيص، 15عدم الإعلان عن الأسعار، 5 انتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 13 انتاج خبز ناقص الوزن.

وبالعرض على اللواء دكتور مصطفى شحاته مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة وجه بتحرر عن ذلك المحضر اللازم حيال كل واقعة، وباشرت النيابة التحقيقات.
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