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أستاذ طب نفسي يكشف سبب التحرش بالنساء (فيديو)

الثلاثاء 23/يوليه/2019 - 03:19 ص
أستاذ طب نفسي يكشف سبب التحرش بالنساء (فيديو)
الدكتور محمد المهدي
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نعيم يوسف
 
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قال الدكتور محمد المهدي، أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، إن العنصر الأساسي في التحرش هو النظرة للمرأة، وكان البعض يعتقد أن عدم الزواج، أو الكبت الجنسي هو سبب التحرش.



وأضاف "المهدي"، في لقاء مع برنامج "الحكاية"، المذاع على قناة "MBC مصر" الفضائية، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، أن الكثير من المتحرشين لديهم فرص للزواج، وهناك متزوجين يتحرشون، ولكن العنصر الأساسي هو نظرة الرجل للمرأة، وهي بها خلل كبير في مجتمعنا.

وأشار أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، إلى أن هناك خطاب إعلامي وديني يصلان لنفس النتيجة، والخطاب الديني يصور المرأة على أنها جسد مليء بالغواية، وخطاب إعلامي يستخدم هذا الجسد للترويج الإعلامي، أو التسليع، والخطابان يرسخان فكرة أن المرأة جسد فقط وينزعان عنها إنسانيتها، وبالتالي يكون عدواني في التقرب منها.

ولفت إلى أن هناك نوعيتين من الفتيات يدعين التعرض للتحرش، وهما الشخصية الهيسترية التي تدعي التحرش بها من والدها ومدرسها، وهي صغيرة، وهذه هدفها جذب الانتباه والشخصية السيكوباتية تعلن تعرضها للتحرش لابتزاز الضحايا.
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