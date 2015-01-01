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في عيد ميلاد مديحة حمدي.. بداياتها على المسرح مع فؤاد المهندس و"أصابع الزمن" سبب شهرتها في السعودية

الثلاثاء 23/يوليه/2019 - 02:44 ص
في عيد ميلاد مديحة حمدي.. بداياتها على المسرح مع فؤاد المهندس وأصابع الزمن سبب شهرتها في السعودية
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شيماء عطية
 
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تحتفل الفنانة مديحة حمدي، اليوم الثلاثاء، بعيد ميلادها الثامن والسبعين، حيث وُلدت في 23 يوليو 1941.


حصلت على بكالوريوس معهد الفنون المسرحية، وعملت في مرحلة الستينات في الإذاعة، وتألقت فيها، ومثلت لأول مرة على خشبة المسرح أمام الفنان فؤاد المهندس في مسرحية "السكرتير الفني".


اتجهت للشاشة الصغيرة وقدمت عدد من المسلسلات منها: الدوغري 90" و"عيلة الدوغري"، وظهرت في السينما في عدد من الأفلام الناجحة منها: عائلات محترمة" و"روعة الحب" و"معسكر البنات" و"مدرس خصوصي".


اشتهرت في السعودية بعد نجاح مسلسل " أصابع الزمن" التي قدمته في فترة الثمانينيات.


على المستوى الشخصي، تزوجت من لواء شرطة وأنجبت ٣ أطفال "أحمد، محمد، معتز"، توفي محمد أثناء سفرها، وارتدت الحجاب في تسعينات القرن الماضي وابتعدت عن التمثيل، نتيجة تأثرها بمشاركتها في المسلسلات الدينية.


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