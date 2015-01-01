في عيد ميلاد مديحة حمدي.. بداياتها على المسرح مع فؤاد المهندس و"أصابع الزمن" سبب شهرتها في السعودية





تحتفل الفنانة مديحة حمدي، اليوم الثلاثاء، بعيد ميلادها الثامن والسبعين، حيث وُلدت في 23 يوليو 1941.





حصلت على بكالوريوس معهد الفنون المسرحية، وعملت في مرحلة الستينات في الإذاعة، وتألقت فيها، ومثلت لأول مرة على خشبة المسرح أمام الفنان فؤاد المهندس في مسرحية "السكرتير الفني".



