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الكشف عن تميمة أولمبياد طوكيو

الثلاثاء 23/يوليه/2019 - 02:08 ص
الكشف عن تميمة أولمبياد طوكيو
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أعلنت اليابان عن تميمة دورة الألعاب الأولمبية التو ستقام فى طوكيو عام 2020 ، وهو الحدث الرياضي الأهم فى العالم ، اذ ينتظر الرياضين من كل أنحاء العالم ، دورة الألعاب الأولمبية والتى لها قيم تاريخيه وعالميه كبيرة ، بجانب كونها ابرز التجمعات الرياضية عالميا. 


و سيقام أولمبياد طوكيو2020 ، فى الفترة مابين 24 يوليو و 9 اغسطس ، فى حين يقام أولمبياد ذوى الاحتياجات الخاصة فى الفترة ما بين 25 اغسطس و6 سبتمبر. 


وأعلن المنظمون فى فبراير الماضي عن شكل التميمتين ، عبر تصويت شارك فيه نحو سته ملايين وخمس مئة الف طالب من مختلف المدارس اليابانية . 


واراد المنظمون من تلك الخطوة ، تشجيع الأطفال وتحفيزهم علي الألعاب الأولمبية. 

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