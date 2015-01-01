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إصابة شخصين في انهيار شرفة عقار بالإسكندرية

الثلاثاء 23/يوليه/2019 - 02:35 ص
إصابة شخصين في انهيار شرفة عقار بالإسكندرية
انهيار عقار - صورة أرشيفية
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محمد رجب - دينا حسن
 
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أصيب شخصان، اليوم، إثر انهيار بلكونة أحد العقارات بمنطقة الدخيلة، غرب الإسكندرية، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

كانت غرفة عمليات حي العجمي بالإسكندرية، قد تلقت بلاغًا يفيد بسقوط بلكونة أحد العقارات بمنطقة الدخيلة أمام مطعم فهمي، وإصابة شخصين.

وتوجه  اللواء عماد يوسف، رئيس حى العجمي، رافقه تحسين علوان، سكرتيرعام الحى، ومهندس رئيس التنظيم، لمكان الواقعة، كما تواجد ضباط مباحث قسم شرطة الدخيلة والدفاع المدني والكهرباء، وجارِ تأمين العقار ونقول الهدم لإزالة الأجزاء المتساقطة لرفع الخطورة عن المارة بالشارع.
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