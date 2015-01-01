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حفل جوائز "الميما" بحضور أنغام وغياب تامر حسني ولقاء سارة الطباخ والشرنوبي (صور)

الثلاثاء 23/يوليه/2019 - 02:18 ص
حفل جوائز الميما بحضور أنغام وغياب تامر حسني ولقاء سارة الطباخ والشرنوبي (صور)
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يارا أحمد - تصوير: مصطفى الديب
 
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شهد مساء أمس، انطلاق حفل توزيع جوائز (الميما MEMA) - Middle East Music Awards لعام 2019، بحضور كوكبة من صناع المزيكا في مصر والعالم العربي ولكن غاب تامر حسني.

وكانت إدارة الجائزة أعلنت من قبل أسماء الفائزين، وجاءت كالتالي أفضل مطرب: تامر حسنى، و أفضل مطربة: انغام، و أفضل مطرب شاب: محمد الشرنوبى، و أفضل مطربة شابة: كارمن سليمان، و أفضل كليب: عيش بشوقك لتامر حسنى، وأفضل مخرج كليب: هادى الباجورى، أفضل أغنية: نفسى اقوله لـ اليسا، وأفضل منظم حفلات: وليد منصور، وأفضل مديرة أعمال: سارة الطباخ، و أفضل دى جى: وليد الحريرى، و أفضل قناة غنائية: فرى ميوزيك، و أفضل راديو: 9090

وشهدت الحفلة حضور محمد الشرنوبي وسارة الطباخ بالرغم من الأزمات التي حدثت بينهم، بالاضافة لغياب عدد كبير من الفنانين منهم تامر حسني و شيبة وبوسي والذي كان من المقرر تكريمهم في الحفل.

حفل جوائز "الميما" بحضور أنغام وغياب تامر حسني ولقاء سارة الطباخ والشرنوبي (صور)
حفل جوائز "الميما" بحضور أنغام وغياب تامر حسني ولقاء سارة الطباخ والشرنوبي (صور)
حفل جوائز "الميما" بحضور أنغام وغياب تامر حسني ولقاء سارة الطباخ والشرنوبي (صور)
حفل جوائز "الميما" بحضور أنغام وغياب تامر حسني ولقاء سارة الطباخ والشرنوبي (صور)
حفل جوائز "الميما" بحضور أنغام وغياب تامر حسني ولقاء سارة الطباخ والشرنوبي (صور)
حفل جوائز "الميما" بحضور أنغام وغياب تامر حسني ولقاء سارة الطباخ والشرنوبي (صور)
حفل جوائز "الميما" بحضور أنغام وغياب تامر حسني ولقاء سارة الطباخ والشرنوبي (صور)
حفل جوائز "الميما" بحضور أنغام وغياب تامر حسني ولقاء سارة الطباخ والشرنوبي (صور)
حفل جوائز "الميما" بحضور أنغام وغياب تامر حسني ولقاء سارة الطباخ والشرنوبي (صور)
حفل جوائز "الميما" بحضور أنغام وغياب تامر حسني ولقاء سارة الطباخ والشرنوبي (صور)
حفل جوائز "الميما" بحضور أنغام وغياب تامر حسني ولقاء سارة الطباخ والشرنوبي (صور)
حفل جوائز "الميما" بحضور أنغام وغياب تامر حسني ولقاء سارة الطباخ والشرنوبي (صور)
حفل جوائز "الميما" بحضور أنغام وغياب تامر حسني ولقاء سارة الطباخ والشرنوبي (صور)
حفل جوائز "الميما" بحضور أنغام وغياب تامر حسني ولقاء سارة الطباخ والشرنوبي (صور)
حفل جوائز "الميما" بحضور أنغام وغياب تامر حسني ولقاء سارة الطباخ والشرنوبي (صور)
حفل جوائز "الميما" بحضور أنغام وغياب تامر حسني ولقاء سارة الطباخ والشرنوبي (صور)
حفل جوائز "الميما" بحضور أنغام وغياب تامر حسني ولقاء سارة الطباخ والشرنوبي (صور)
حفل جوائز "الميما" بحضور أنغام وغياب تامر حسني ولقاء سارة الطباخ والشرنوبي (صور)
حفل جوائز "الميما" بحضور أنغام وغياب تامر حسني ولقاء سارة الطباخ والشرنوبي (صور)
حفل جوائز "الميما" بحضور أنغام وغياب تامر حسني ولقاء سارة الطباخ والشرنوبي (صور)
حفل جوائز "الميما" بحضور أنغام وغياب تامر حسني ولقاء سارة الطباخ والشرنوبي (صور)
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