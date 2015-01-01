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مغني الراب الأمريكي راس يقدم أول حفل عالمي في مدينة العلمين الجديدة

الثلاثاء 23/يوليه/2019 - 01:54 ص
مغني الراب الأمريكي راس يقدم أول حفل عالمي في مدينة العلمين الجديدة
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يستعد مغني الراب الأمريكي راس Russell Vitale لإحياء أولى حفلاته الغنائية في مصر،  عبر حفل عالمي تحتضنه مدينة العلمين الجديدة، مساء الجمعة 2 أغسطس. 

ويقدم راس أول حفل عالمي في أرض العلمين، والتي تحضر سلسلة من المفاجآت الغنائية من الطراز العالمي خلال موسم الصيف، من بينها حفل النجمة العالمية جينيفر لوبيز، وتأتي حفلة راس المنتظرة من تنظيم Cevents. 

راس  مغني راب وفنان مستقل، ينتج ويكتب ويوزع كافة أعماله الغنائية، ويعد من أيقونات الراب الأمريكي حاليا،  وحقق شعبية كبيرة في الوطن العربي نظرا لاتكال أغانيه على طابع التفاؤل والدعوة للعمل والاجتهاد وتحقيق الأحلام، ووصل صداه للعالمية بتحقيقه مراكز وتصنيفات عالية على المستوى العالمي،  حيث حصل على المركز السابع فى Billboard 200، و الخامس فى تصنيف R&B/Hip-Hop، واستحوذ على الحائزة الذهبية من RIAA عن أغنيتي What They Want و Losin’ Control، إضافة إلى حصول ألبومه الثانى عشر  There’s Really a Wolf على جائزة  ال Platinum العالمية.

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