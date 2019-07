مغني الراب الأمريكي راس يقدم أول حفل عالمي في مدينة العلمين الجديدة

يستعد مغني الراب الأمريكي راس Russell Vitale لإحياء أولى حفلاته الغنائية في مصر، عبر حفل عالمي تحتضنه مدينة العلمين الجديدة، مساء الجمعة 2 أغسطس.





ويقدم راس أول حفل عالمي في أرض العلمين، والتي تحضر سلسلة من المفاجآت الغنائية من الطراز العالمي خلال موسم الصيف، من بينها حفل النجمة العالمية جينيفر لوبيز، وتأتي حفلة راس المنتظرة من تنظيم Cevents.