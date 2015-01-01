عمرو أديب يرد على حمد بن جاسم: "أنت أصلا مبقتش بتفهم دلوقتي غير الكباريهات" (فيديو)





وأضاف "أديب"، في برنامجه "الحكاية" المذاع على قناة "MBC مصر" الفضائية، أن هناك فرق بين التواجد العسكري وبين إقامة قاعدة عسكرية دائمة، مثل الموجودة في قطر.



