عمرو أديب يرد على حمد بن جاسم: "أنت أصلا مبقتش بتفهم دلوقتي غير الكباريهات" (فيديو)
الثلاثاء 23/يوليه/2019 - 02:57 ص
نعيم يوسف
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علق الإعلامي عمرو أديب، على تصريحات رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم، بشأن وجود قوات أجنبية على أرض الخليج، قائلا: "ركز في "أنابيل" إحنا مش هنكون زيك".
وأضاف "أديب"، في برنامجه "الحكاية" المذاع على قناة "MBC مصر" الفضائية، أن هناك فرق بين التواجد العسكري وبين إقامة قاعدة عسكرية دائمة، مثل الموجودة في قطر.
وتابع: "أنت أصلا مبقتش بتفهم دلوقتي غير الكباريهات والصفقات وفي الفساد والرشاوى.. يعني شغلك دلوقتي في الـ(نايت كلب).. انت متفهمش في الاستراتيجية والعسكرية.. هيكون فيه تواجد عسكري مش قاعدة عسكرية هي اللي بتحمي البلد".
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