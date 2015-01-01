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حمدالله يوجه رسالة لجماهير النصر

الثلاثاء 23/يوليه/2019 - 01:46 ص
حمدالله يوجه رسالة لجماهير النصر
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حسن شحاتة
 
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وجه المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، رسالة إلى جماهير الفريق، وذلك عقب انضمامه لمعسكر الفريق الخارجي بالبرتغال.


وكتب حمدالله عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لقد عدت، نسعى إلى تحقيق لقب آخرإن شاء الله ونحن نتطلع إلى جعل جماهير العالمي سعداء مرة أخرى".


ووصل حمدالله إلى معسكر النصر، مساء أمس الأثنين، بمدينة أوفير البرتغالية، بعدما غادر العالمي مدينة أوبيدوز في نفس اليوم.


ويذكر أن حمدالله حصل على جائزة أفضل لاعب في الموسم الماضي، بعد تتويجه بلقب هداف الدوري السعودي برصيد 34 هدفاً، محطماً رقم حمزة إدريس مهاجم الاتحاد سابقاً، الذي ظل صامداً طوال الـ19 عامًا الماضية.

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