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تحرير 3732 مخالفة مرورية أخر 24 ساعة في الجيزة

الثلاثاء 23/يوليه/2019 - 04:11 ص
تحرير 3732 مخالفة مرورية أخر 24 ساعة في الجيزة
حملة مرورية - صورة أرشيفية
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إيمان عبد العاطي
 
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شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بإشراف اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية، لمديرية الأمن، حملة مكبرة لضبط المخالفات المرورية، بالمحاور، الطرق الرئيسية، المواقف العشوائية، وبنطاق المحافظة، والطرق الصحراوية والزراعية.

وأسفرت جهود تلك الحملة عن تحرير (1272) مخالفة انتظار خاطئ، (455 ) مخالفات متنوعة، وضبط ( 2 ) سيارة بدون لوحات معدنية، ضبط ( 90 ) تجاوز السرعة المقررة بالرادار، ( 16 ) حملة مطالع ومنازل الكباري "مواقف عشوائية"، (17 ) الصلاحية الفنية للسيارة، ( 1773 ) نـمــوذج 125، ( 19 ) عدم استخدام حزام الأمان، ( 36 ) زجاج فاميه، ( 4 ) حجز توك توك، ( 49 ) التصالح الفوري، ( 15 ) ملصقات ومتعلقات، مخالفات تقطيع خط السير، ( 8 ) حملة السرفيس، وبلغ الإجمالي 3732 مخالفة مرورية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل مخالفة على حدة بإخطار مدير أمن الجيزة، لتباشر الجهات المختصة التحقيقات.
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