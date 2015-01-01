مفاجأة سارة لجماهير الهلال بشأن كاريلو

كشفت تقارير صحفية سعودية، عن وصول الدولي البيروفي أندريه كاريلو إلى معسكر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، المقام في النمسا.





وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية"، أن كاريلو وصل إلى النمسا تمهيدًا لتوقيع العقود رسميًا مع نادي الهلال، خلال الساعات القليلة الماضية.





وأشارت تقارير سابقة من صحيفة "أبولا" البرتغالية، إلى أن الهلال حصل على موافقة بنفيكا من أجل الحصول على خدمات كاريلو مقابل 8.3 مليون يورو، وذلك مقابل تنازله عن نحو 70% من عقد اللاعب كاريلو لنادي الهلال، وسوف يظل النادي البرتغالي يملك 30 % من قيمة اللاعب في حالة رغب الهلال في بيعه لنادي آخر في السنوات المقبلة.





ويذكر أن كاريلو انضم إلى الزعيم السعودي في الصيف الماضي، على سبيل الإعارة لمدة موسم، بناءًا على توصية البرتغالي خورخي خيسوس مدرب الفريق في ذلك الوقت.