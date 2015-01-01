أحمد حمدي: "إتربيت في الأهلي على الإخلاص لـ أخر دقيقة"

أكد أحمد حمدي لاعب فريق النادي الأهلي والتي انتهت اعارته مع فريق الجونة، انه تربى مع الاحمر على الاخلاص والفناء في العمل، وذلك بعد المباراة القوية التي قدمها الجونة أمام الزمالك.





وقال حمدي في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الاعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: " في نادي الجونة فقط نفكر في الفوز، حققنا الفوز على بيراميدز والمصري وقدمنا أداء جيد امام الاهلي، وكنا سنفوز على الزمالك.





وتحدث عن مباراة الزمالك قائلا : تربيت في الاهلي لمدة 13 عام على الاخلاص لمكان عملي، حتى اخر دقيقة، لانه ببساطة مصدر رزقي.





واردف : الجهاز الفني بالجونة يقدم مستوى متميز، واجهنا سوء حظ في البداية، ولكننا راضيين عن أنفسنا وتابع : بعد الدعم في يناير، استطعنا تحسين المستوى والاستمرار بالدوري الممتاز، الاداء يتطور.