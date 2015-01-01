قائمة أسعار تذاكر مسرحية "المتفائل" لسامح حسين
الثلاثاء 23/يوليه/2019 - 01:00 ص
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أعلن الفنان سامح حسين، عن موعد عرض مسرحية المتفائل والتي يقوم ببطولتها في 26 يوليو الجاري على المسرح القومي، كما تم الإعلان عن أسعار التذاكر وهي كالتالي " 30، 50 ، 70 ، 100 " جنيه.
وطرح حسين، مؤخرًا الأفيش الخاص بمسرحية "المتفائل" ويظهر فيه برفقة الفنانة سهر الصايغ التى تشاركه البطولة لأول مرة.
ويشارك فى بطولة العرض أحمد صيام، ويوسف إسماعيل، وسوسن ربيع، وتامر الكاشف، وزكريا معروف، ومصطفى سامى، وأمجد الحجار، آيات مجدى ، طارق راغب ، احمد سمير ، نانسى نبيل ، أمجد ايهاب ، عبده بكرى.
موسيقى هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، واستعراضات ضياء شفيق، وأغاني طارق على، عن رواية "كانديد" للكاتب الفرنسي فولتير، وإخراج إسلام إمام.
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