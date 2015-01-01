أبرزها إلغاء العقوبات السالبة للحريات.. مفاجآت في قانون الجمعيات الأهلية الجديد

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قال الدكتور حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن قانون الجمعيات الأهلية الجديد يتضمن عديدًا من المميزات؛ والتي يأتي في مقدمتها إلغاء العقوبات السالبة للحريات والاكتفاء بالغرامات، مشيرًا إلى أن عقوبة الحبس كانت تمثل تهديد للعاملين في العمل الأهلي.



وأضاف أبو سعدة، خلال حواره ببرنامج "هنا العاصمة" المذاع عبر قناة "cbc"، اليوم الإثنين، أن القانون القديم كان ينص على أن عدم الإخطار بتغيير مكان الجمعية الأهلية خلال 3 شهور يتعرض مجلس إدارة الجمعية لسنة سجن



وأشار إلى أن إلغاء العقوبات السالبة للحريات يدعم العمل الأهلي ويسهم في زيادة عدد الجمعيات الأهلية وتفعيل دورها كشريك في خطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية، لافتًا إلى توافق قانون الجمعيات الأهلية الجديد مع الدستور من خلال تسجيل الجمعيات الأهلية بالإخطار.



وتابع عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان بأن الجمعيات الأهلية وَفقًا للقانون الجديد لا يجوز حلها ولا تجميد نشاطها إلا بحكم قضائي مع إبلاغ الجهات الإدارية في حال الحصول على مساعدات خارجية.

