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ناجي شهود: كل فرد في الجيش لديه إحساس بأنه مُوقع على "وصل أمانة" لرب العزة

الثلاثاء 23/يوليه/2019 - 06:23 ص
ناجي شهود: كل فرد في الجيش لديه إحساس بأنه مُوقع على وصل أمانة لرب العزة
اللواء ناجي شهود
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كساب أحمد
 
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قال اللواء ناجي شهود، المستشار بأكاديمية نار العسكرية، إن ثورة 23 يوليو نقلت حياة المصريين من حالة سيئة لوضع أفضل، لافتَا إلى أن الشعب المصري لا ينسى أبدًا ما حدث خلال الفترة الماضية، حتى لا ينزلق إلى أي أخطاء سابقه.

وتابع "شهود"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الإثنين، أن كل إنسان مصري في القوات المسلحة، لديه احساس بأنه مُوقع على وصل أمانة لرب العزة، معقبًا: "كل ضابط لسانه حاله يقول يا رب العزة، أنا موقع وصل أمانة، لتسليم هذا البلد شامخَا رفعًا رأسه للجيل المقبل دون أي نقص".

ولفت إلى أن جيل 73 قام بإعادة أرض مصر المحتلة، متابعًا: "هذا الجيل قام بالانتصار في حرب 6 أكتوبر، لأنه غير قادرة على مقابلة الله يوم القيامة، دون استعادة الأرض".

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