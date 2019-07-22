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بيراميدز يشكر البدري بعد استقالته من رئاسة النادي

الثلاثاء 23/يوليه/2019 - 12:37 ص
بيراميدز يشكر البدري بعد استقالته من رئاسة النادي
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علي نبوي
 
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وجه مجلس إدارة نادي بيراميدز خالص تقديره واعتزازه بحسام البدري على الفترة التي قضاها رئيسا لإدارة الكرة النادي.


أكد النادي أن الفترة التي قضاها أثمرت عن نجاحات كبيرة على مدار العام الماضي متمنياً التوفيق والنجاح له في خطوته المقبلة بعد اعتذاره عن عدم الاستمرار في مهمته لرغبة منه في العودة للعمل في المجال الفني.


أوضح النادي أنه تفهم طلب الكابتن حسام البدري ورغبته في العودة لمجال التدريب في الفترة المقبلة بعد المجهود الضخم الذي بذله مؤخرا وكان سببا مع القائمين على إدارة النادي في وصول الفريق لهذه المرتبه بين كبار الكرة المصرية.

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