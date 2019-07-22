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"صوت الشعب" يكرم أوائل الثانوية العامة والأزهرية في احتفالية كبرى بالمنيا (صور)

الثلاثاء 23/يوليه/2019 - 12:44 ص
صوت الشعب يكرم أوائل الثانوية العامة والأزهرية في احتفالية كبرى بالمنيا (صور)
صورة تذكارية بعد التكريم
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انطلقت الزغاريد داخل حزب صوت الشعب في محافظة المنيا عقب قيام إيهاب رياض أمين عام الحزب في المحافظة بتكريم أوائل الثانوية العامة والأزهرية في احتفالية كبرى بمقر الحزب، وحضر الحفل حشد كبير من المواطنين وأسر المكرمين، حيث تم منحهم شهادات التقدير ودروع التميز مدون عليها صور الأوائل.

وقال امين عام الحزب في محافظة المنيا :إننا اول محافظة تنفذ تكليفات المستشار أحمد حسين البراوي رئيس الحزب في دعم العملية التعليمية وتشجيع المتفوقين حيث نجحنا في جمع استمارات عضوية للانضمام للحزب من عدد كبير من الأهالي.

أضاف رياض إن المكرمين من أوائل المحافظة الذين حصلوا على مجاميع مرتفعة فوق ال 99% في الثانوية العامة والأزهرية هم شدو محمد قرني وابانوب شكر الله يوسف وأحمد ياسر إسماعيل وزياد محمد عبد السيد وسيف الدين وليد صلاح وكارول إيهاب أنور نصيف ويارا مدحت صالح ومحمد علي شعراوي وأسماء ابراهيم عزمي.
"صوت الشعب" يكرم أوائل الثانوية العامة والأزهرية في احتفالية كبرى بالمنيا (صور)
"صوت الشعب" يكرم أوائل الثانوية العامة والأزهرية في احتفالية كبرى بالمنيا (صور)
"صوت الشعب" يكرم أوائل الثانوية العامة والأزهرية في احتفالية كبرى بالمنيا (صور)
"صوت الشعب" يكرم أوائل الثانوية العامة والأزهرية في احتفالية كبرى بالمنيا (صور)
"صوت الشعب" يكرم أوائل الثانوية العامة والأزهرية في احتفالية كبرى بالمنيا (صور)
"صوت الشعب" يكرم أوائل الثانوية العامة والأزهرية في احتفالية كبرى بالمنيا (صور)
"صوت الشعب" يكرم أوائل الثانوية العامة والأزهرية في احتفالية كبرى بالمنيا (صور)
"صوت الشعب" يكرم أوائل الثانوية العامة والأزهرية في احتفالية كبرى بالمنيا (صور)
"صوت الشعب" يكرم أوائل الثانوية العامة والأزهرية في احتفالية كبرى بالمنيا (صور)
"صوت الشعب" يكرم أوائل الثانوية العامة والأزهرية في احتفالية كبرى بالمنيا (صور)
"صوت الشعب" يكرم أوائل الثانوية العامة والأزهرية في احتفالية كبرى بالمنيا (صور)
"صوت الشعب" يكرم أوائل الثانوية العامة والأزهرية في احتفالية كبرى بالمنيا (صور)
"صوت الشعب" يكرم أوائل الثانوية العامة والأزهرية في احتفالية كبرى بالمنيا (صور)
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