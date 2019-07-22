ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

في عيد ميلاد أحمد عز.. قدمته إيناس الدغيدي للسينما.. وساندرا نشأت أعادت اكتشافه

الثلاثاء 23/يوليه/2019 - 12:38 ص
في عيد ميلاد أحمد عز.. قدمته إيناس الدغيدي للسينما.. وساندرا نشأت أعادت اكتشافه
Advertisements
طباعة
شيماء عطية
 
Advertisements


يحتفل الفنان أحمد عز، اليوم الثلاثاء بعيد ميلاده الثامن والأربعين، حيث وُلد في الثالث والعشرين من يوليو ١٩٧١.


درس "عز"الأدب الإنجليزي في كلية الآداب جامعة عين شمس، وعمل لفترة بعد تخرّجه في مجال الفنادق، ثم اتجه لعروض الأزياء والإعلانات، كما درس التمثيل من خلال ورش إعداد الممثل مثل أستوديو الممثل محمد عبد الهادي ومحمود حميدة.


شارك كموديل في كليب "لما جت عينك في عيني" أمام المطربة السورية آصالة، وقدمته للسينما المخرجة إيناس الدغيدي من خلال فيلم "كلام الليل" حيث ظهر في مشهد واحد أمام يسرا، آمنت إيناس الدغيدي بموهبته، ما جعلها تعطيه الفرصة للقيام ببطولة فيلم "مذكرات مراهقة" أمام الفنانة التونسية هند صبري.


في عام ٢٠٠٤، دخل إلى الدراما المصرية من خلال بطولة مسلسل "ملك روحي" أمام يسرا، وتميزت بداياته بتقديم أدوار رومانسية، ولعب دور الجان، والشاب اللعوب، لكن المخرجة الشابة ساندرا نشأت أعادت اكتشاف مواهبه، وقدمته بشكل جديد في فيلم "ملاكي إسكندرية" عام ٢٠٠٥، ليتجه بعدها عز لتقديم الأدوار الكوميدية والأكشن، بداية من فيلم "الرهينة" ٢٠٠٦، مرورًا بأفلام "بدل فاقد" و"مسجون ترانزيت" و"أولاد رزق" وصولاً ل"الخلية" وأخيرًا "الممر" الذي عُرض في موسم عيد الفطر الماضي، وينتظر طرح أحدث أفلامه وهو الجزء الثاني من "ولاد رزق" في موسم عيد الأضحى المقبل.



Advertisements
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما دراما الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك.. أفضل فيلم في أفلام عيد الفطر المبارك؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات ودية