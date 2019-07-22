في عيد ميلاد أحمد عز.. قدمته إيناس الدغيدي للسينما.. وساندرا نشأت أعادت اكتشافه





يحتفل الفنان أحمد عز، اليوم الثلاثاء بعيد ميلاده الثامن والأربعين، حيث وُلد في الثالث والعشرين من يوليو ١٩٧١.





درس "عز"الأدب الإنجليزي في كلية الآداب جامعة عين شمس، وعمل لفترة بعد تخرّجه في مجال الفنادق، ثم اتجه لعروض الأزياء والإعلانات، كما درس التمثيل من خلال ورش إعداد الممثل مثل أستوديو الممثل محمد عبد الهادي ومحمود حميدة.



