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ناجي شهود: خريج الكلية الحربية يُعد لتنفيذ مهام لا تخطر على بال بشر (فيديو)

الثلاثاء 23/يوليه/2019 - 12:49 ص
ناجي شهود: خريج الكلية الحربية يُعد لتنفيذ مهام لا تخطر على بال بشر (فيديو)
اللواء ناجي شهود
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كساب أحمد
 
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وجه اللواء ناجي شهود، المستشار بأكاديمية نار العسكرية، رسالة لكل شهداء مصر، بمناسبة تخريج دفعة جديدة من الكليات العسكرية، قائلًا: "بقول ليكوا احنا شايلين الأمانة ولن نفرط فيها، مكملين المشوار، ومصر هتفضل عزيزة مكرمة بفضل أبنائها".


وتابع "شهود"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الإثنين، أن الحماس الذي تواجد أثناء تخريج دفعة جديدة من الكليات العسكرية، هو الوضع الطبعي للإنسان المصري الذي يزرع فيه حب الوطن، قبل ولادته من بطن أمه، لافتَا إلى أن كل خريج الكليات العسكرية عبارة عن مشروع شهيد في اطار الدفاع عن هذا الوطن.

وأشار إلى أن الكلية الحربية تعد الطلاب إعدادًا ذهنيًا وبدنيًا، لكي يستطيع تنفيذ أي مهام، معقبًا: "خريج الكلية الحربية يعد لتنفيذ مهام لا تخطر على بال بشر في سبيل الدفاع عن وطنه".
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