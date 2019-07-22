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تعرف على ترتيب الأفلام في شباك التذاكر الأمريكي

الثلاثاء 23/يوليه/2019 - 12:26 ص
تعرف على ترتيب الأفلام في شباك التذاكر الأمريكي
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وكالات
 
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صدر فيلم الرسوم المتحركة الجديد ”الأسد الملك 2019“ (ليون كينج 2019) إيرادات السينما في أمريكا الشمالية في مطلع الأسبوع محققا 185 مليون دولار.وتراجع فيلم الحركة والمغامرات ”الرجل العنكبوت: بعيدا عن الوطن“ (سبايدر مان : فار فروم هوم) من المركز الأول إلى المركز الثاني هذا الأسبوع مسجلا 21 مليون دولار.

الفيلم بطولة توم هولاند وجيك جيلنهال وماريسا تومي وزيندايا ومن إخراج جون واتس.

كما تراجع الجزء الرابع من فيلم الرسوم المتحركة ”حكاية لعبة 4“(توي ستوري 4) من المركز الثاني إلى المركز الثالث هذا الأسبوع محققا إيرادات بلغت 14.6 مليون دولار.


وتراجع فيلم الرعب ”زحف“ (كرول) من المركز الثالث إلى المركز الرابع محققا إيرادات بلغت ستة ملايين دولار.

والفيلم بطولة كايا سكوديلاريو وباري بيبر ومن إخراج الكسندر أجا.

واحتفظ الفيلم الكوميدي ”أمس“ (يسترداي) بالمركز الخامس مسجلا 5.1 مليون دولار.

والفيلم بطولة هيميش باتل وليلي جيمس وكيت مكينون ومن إخراج داني بويل.


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