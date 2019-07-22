بريطانيا.. مظاهرات واسعة للمقاومة الإيرانية ومطالب بتبني سياسات أكثر حزماً

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تنظم الجاليات الإيرانية في المملكة المتحدة مظاهرة كبرى في لندن، السبت الموافق 27 يوليو للتعبير عن دعمها للاحتجاجات الشعبية المستمرة والإضرابات في إيران من أجل التغيير.



وستضم المظاهرات أعضاء أحزاب سياسية متعددة، والمدافعون عن حقوق الإنسان، بالإضافة إلى شخصيات مشهورة، ستقف جنباً إلى جنب مع الجالية الإيرانية المؤيدة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية.



وسيطالب المتظاهرون حكومة المملكة المتحدة تغيير سياستها الحالية لمهادنة النظام الإيراني، وتبني سياسة حازمة تعترف بالطموحات الديمقراطية للشعب الإيراني.



كما سيدعون إلى إقامة الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، فضلاً عن وضع حد لعقوبة الإعدام في إيران، ووقف نشر الحروب، ومشاريع الأسلحة النووية، وتصدير الإرهاب وتطرف الملالي.



وستضم المظاهرات عددا من المتحدثين، منهم أعضاء البرلمان البريطاني: تيريزا فيليرز، و د. ماثيو أوفورد، و ديفيد جونز، وروجر جودسيف، وستيفن باوند، والسير آلان ميل، والسير جيفري بيندمان، الذي يتمتع بمركز الاستشارة الملكية ورئيس المعهد البريطاني لحقوق الإنسان، وسارة شاندلر .



وتأتي هذه المظاهرة في الوقت الذي أصبحت فيه قضية إيران مصدر قلق دولي كبير وتصيعد نظام الملالي لأجواء التوتر في المنطقة.



كما تأتي تلك التظاهرات ضمن سلسلة من المظاهرات الكبرى التي قدمها الإيرانيون في جميع أنحاء العالم خلال الفترات الماضية، بما في ذلك التجمعات الكبرى في بروكسل، وواشنطن العاصمة، وبرلين، وستوكهولم.



