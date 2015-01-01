استياء بين أهالي ميت عاصم ببنها لانقطاع الكهرباء.. والأهالي: "حرام الي بيحصل فينا"

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سادت حالة من الغضب والاستياء بين أهالي قرية ميت عاصم التابعة لمدينة بنها بمحافظة القليوبية، بسبب عودة ظاهرة انقطاع التيار الكهربائي في أوقات مختلفة علي مدار 3 أيام، الأمر الذي يتسبب في إتلاف الأجهزة الكهربائية عند عودة الكهرباء بشكل مفاجئ.



وطالب الأهالي، مسؤلي الكهرباء، بعودة التيار الكهربائي وإيجاد حلول للأزمة التي باتت تؤرقهم وخاصة تزامنا مع إرتفاع درجات الحرارة.



وأكد الأهالي أن انقطاع الكهرباء جاء دون إعلان مسبّق من المسئولين وشركة الكهرباء،مؤكدين انهم يعانون بسبب ارتفاع درجة حرارة الجو،والي بيحصل ده حرام.

