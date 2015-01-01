نشرة حوادث "الفجر" | تفاصيل مثيرة في واقعة فتاة العياط.. وكواليس جديدة بشأن سقوط "سمسمارة" من أعلى عقار بالدقي
الثلاثاء 23/يوليه/2019 - 12:21 ص
سليم الهواري
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تنشر بوابة الفجر الإلكترونية في إطار الخدمات التي تقدمها لقرائها أهم الأحداث التي حدثت صباح يوم الأثنين، حيث شهد الشارع المصري خلال الساعات الماضية، عدد من الأحداث والقضايا المهمة التي آثارت انتباه عدد من القراء، وتصدرت التغطية الإخبارية لقسم الحوادث، والتي جاءت على النحو الأتي:
1- مفاجآت جديدة في واقعة سقوط "سمسارة" من الطابق السادس بالدقي
2- تأييد إخلاء سبيل صيدلي في واقعة رفع لافتة احتجاجية بميدان التحرير
3- مصدر أمني يكشف تفاصيل جديدة في واقعة "سمسارة الدقي"
4- النيابة تأمر بحبس المحامي وإخلاء سبيل حارس العقار في واقعة "سمسارة الدقي"
5-معاينة النيابة: وجود آثار إتلاف وكسر بالباب الحديدي بشقة اللاعب شادي محمد
6- حبس عاطل ذبح والده المسن بسبب خلافات مالية بينهما
7- النيابة تستعلم عن حالة بائعة مناديل تعدى عليها بائع خردة "بسكين" في العتبة
8- تجديد الحبس 15 يوما لعامل بمحل دواجن بتهمة القتل العمد
9- "محدش سأل فينا من الحي".. النيابة تستمتع لأهالي العقار المنهار ببيرم التونسي
1- مفاجآت جديدة في واقعة سقوط "سمسارة" من الطابق السادس بالدقي
2- تأييد إخلاء سبيل صيدلي في واقعة رفع لافتة احتجاجية بميدان التحرير
3- مصدر أمني يكشف تفاصيل جديدة في واقعة "سمسارة الدقي"
4- النيابة تأمر بحبس المحامي وإخلاء سبيل حارس العقار في واقعة "سمسارة الدقي"
5-معاينة النيابة: وجود آثار إتلاف وكسر بالباب الحديدي بشقة اللاعب شادي محمد
6- حبس عاطل ذبح والده المسن بسبب خلافات مالية بينهما
7- النيابة تستعلم عن حالة بائعة مناديل تعدى عليها بائع خردة "بسكين" في العتبة
8- تجديد الحبس 15 يوما لعامل بمحل دواجن بتهمة القتل العمد
9- "محدش سأل فينا من الحي".. النيابة تستمتع لأهالي العقار المنهار ببيرم التونسي
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