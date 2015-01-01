نشرة حوادث "الفجر" | تفاصيل مثيرة في واقعة فتاة العياط.. وكواليس جديدة بشأن سقوط "سمسمارة" من أعلى عقار بالدقي

تنشر بوابة الفجر الإلكترونية في إطار الخدمات التي تقدمها لقرائها أهم الأحداث التي حدثت صباح يوم الأثنين، حيث شهد الشارع المصري خلال الساعات الماضية، عدد من الأحداث والقضايا المهمة التي آثارت انتباه عدد من القراء، وتصدرت التغطية الإخبارية لقسم الحوادث، والتي جاءت على النحو الأتي: