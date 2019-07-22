عكس التوقعات.. سارة الطباخ ومحمد الشرنوبي في حفل توزيع جوائز "الميما"

توقع عدد من الجمهور عدم حضور سارة الطباخ أو محمد الشرنوبي وذلك بسبب الخلاف الذي حدث بينهم والمنشور الذي قام بنشره الشرنوبي، مساء أمس ليؤكد أن هناك خلافات بينهم وخاصة بعد عقد الاحتكار والشرط الجزائي.





وحضرت سارة الطباخ، مع انتهاء الريد كاربت، ورفضت التسجيل علي عكس محمد الشرنوبي الذي قام بتسجيل لقاءات مع عدد كبير من الفنانين.



