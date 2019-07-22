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الشباب السعودي يفتتح مبارياته الودية برباعية

الثلاثاء 23/يوليه/2019 - 12:16 ص
الشباب السعودي يفتتح مبارياته الودية برباعية
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حسن شحاتة
 
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افتتح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب السعودي أولى مواجهاته الودية، بتغلبه على نظيره فورتونا دوسلدورف الألماني، أحد أندية الدرجة الثانية، بنتيجة 4/3.

وأحرز رباعية الشباب كلاً من بوبكر تراولي، وعبدالمجيد الصليهم، وأحمد شراحيلي، وحسن الراهب، لينتهي اللقاء لصالح الفريق العاصمي برباعية مقابل ثلاثة أهداف سجلها الفريق الألماني.

ويسعى الفريق لتجهيز جميع اللاعبين للموسم الجديد قبل انطلاقه يوم 22 أغسطس المقبل، من خلال معسكره الخارجي بالمانيا.
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