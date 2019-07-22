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الاتحاد يسحق ليدز يونايتد الإنجليزي.. بمشاركة كمارا

الثلاثاء 23/يوليه/2019 - 12:14 ص
الاتحاد يسحق ليدز يونايتد الإنجليزي.. بمشاركة كمارا
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حسن شحاتة
 
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واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة انتصاراته الودية بتحقيق الفوز أمام نظيره ليدز يونايتد الإنجليزي، بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة الودية التي جمعت بينهما مساء الأثنين.


وتقدم الاتحاد بثلاثية عن طريق البرازيلي رومارينهو، وعبدالرحمن العبود، والصربي بريجوفيتش، في الدقائق 4، 19، 30 على التوالي.


وقلص ليدز يونايتد النتيجة بهدفين في الدقائق 35، 71 من زمن المباراة، قبل أن يختتم خمينيز رباعية الاتحاد برباعية في الدقيقة 88 من عمر المباراة.


وبهذه النتيجة يحقق الاتحاد فوزه الثالث تواليًا في مبارياته الودية، في ظل مشاركة هارون كمارا الوافد الجديد للفريق في مباراته الأولى مع العميد.

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