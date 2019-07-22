أحمد موسى: الخطوط الجوية البريطانية لديها مشاكل مالية (فيديو)

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الخطوط الجوية البريطانية لديها مشاكل مالية، مشيًرا إلى أن 90% من طياري الخطوط الجوية البريطانية قرروا الدخول في إضراب مفتوح عن العمل.وأضاف موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الإثنين أن "قرارات الشركة البريطانية متخبطة، وسببها المشاكل المالية التى تعانى منها".وأكد أن تعليق رحلاتهم الجوية إلى مصر ليس له علاقة ببلادنا، متابعًا: "أوضاع المطارات فى مصر أفضل من بريطانيا"، في إشارة إلى واقعة تسلل طفل إلى باب طائرة واخترق الإجراءات الأمنية بمطار هيثرو بسهولة.