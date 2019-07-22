"نيويورك تايمز" تكشف تورط قطر في تفجيرات بالصومال

كشف تسجيل صوتي نشرت تفاصيله صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية تورط الدوحة بتفجيرات في مقديشو العاصمة الصومالية لصالحها.





وكشف تحقيق موسع للصحيفة الأمريكية عن تسجيل صوتي للسفير القطري يثبت تورط بلاده بتفجيرات في مقديشو، ويوضح تنفيذ متطرفين تفجيرات في الصومال لتعزيز مصالح قطر.





وأكدت الصحيفة أن قطر استخدمت متطرفين لتنفيذ هجمات بهدف طرد منافسيها من الصومال.



وكشفت عن أن رجل أعمال مقرب من أمير قطر، قال إن مسلحين فجروا في بوساسو لصالح الدوحة.





وأضافت أن السفير القطري لم يعترض على فكرة أن الدوحة لعبت دورا في تفجيرات الصومال.





كذلك نوهت إلى أن السفير القطري ورجل الأعمال المقرب من أمير قطر لم ينفيا التسجيل الصوتي، وأيضا إلى أن مسؤولين قطريين قالا إنهما كانا يتحدثان في التسجيل كمواطنين.