الطالع الفلكي الثّلاثَاء 23/7/2019..قَرِينَيْن ذَهَبِيّيْن!

*القمر فى الرّبع الثّالث ، القمر فى الحَمَلْ.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الحُوت.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الأسَد من 23 يوليو – 23 أغسطس.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج السّرطان من 17 يوليو - 17 أغسطس.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة الهَنْعَة من 16 يوليو - 28 يوليو.





اليوم 16 أبيب قبطى، 23 تَمّوز رُومى، 20 ذِى القِعدَة ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: - مش كل واحد فينا له أرين؟(سمير غانم من فيلم مكالمة بعد مُنتصف الليل-1978)





*القمر فى الحَمَلْ "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*اليوم 23 يوليو تَحِلّ ذكرى ثورة 23 يوليو 1952 فكل عام ومِصْرِنَا الحبيبة وشعبنا المصري بألف خير.





*(الشّمس تنتقل للأسَد - غربيّاً - تُرُوبِيكال سِيسْتِمْ)

تنتقل بمشيئة الله تَعَالى الشّمس من برج السّرطان لتدخل برج الأسَد فى الرّابعة و50 دقيقة فجراً ، وسوف تبقى فيه لتُغادره للعذراء فى الثانية عشرة و دقيقتان منتصف ليل 23 أغسطس ، بتوقيت القاهرة ، ماذا يعنى هذا ؟





هذا تذكير بمراكز الكواكب فى حزام زودياك الأبراج على الطريقة الغربيّة

(الشمس) ----- فى الأسَد.(تنتقل للعذراء فى 23 أغسطس)

(عطارد) ----- فى الأسد.(ينتقل للعذراء فى 29 أغسطس)

الزّهرة) ----- فى السّرطان. (تنتقل للأسد فى 28 يوليو))

(القمر) ------ فى الحَمَلْ.(بيغيّر مكانه كل 55 ساعة)

المرّيخ) ----- فى الأسد.(ينتقل للعذراء فى 18 أغسطس))

(زُحل) ------ فى الجدى.(ينتقل للدّلو فى 17 ديسمبر 2020)

(المُشترى) ---- فى القوس.(ينتقل للجدى فى 2 ديسمبر 2019)





الشمس/ نحن/ذواتنا فى برج الأسد/الأهميّة القصوى (كل إنسان فى نفسه مَلِكْ/الأسد) لنسترجع الرغبة فى التفكير بمصلحتنا الخاصة ولحساب أنفسنا ولو لشهر فى السنة ،هذا ممتاز لمن إعتادو أن يكونو شمعة تحترق لتضيئ طريق الآخرين ، شراء ملابس جديدة، عطور جديدة ، أجهزة جديدة ،إن كنت من مُستعملى المواصلات العامة فهذا وقت إستعمالك لسيارات الأجرة مهما غلا ثمنها لتوفر لنفسك ولأسرتك بعض الخصوصية والراحة ، برج الأسد ثابت فى فصل الصيف حيث يزداد شعورنا بالعطش و العطش يُذكّرنا بأنفسنا قبل الآخرين ، حرارة الصيف تدفعنا للتفكير بِغَطْسَة فى البحر وهذا يجرّنا جَرّاً للتفكير فى المصايف و الأجازات والترويح عن النفس والمُتعَة الشخصيّة الحلال ، مُوسم الحصاد الأوفر من مُختلف أنواع الفواكه لنشعر ببعض الدلال والدّلع بتنوّع الفواكه ذات الأسعار المُنخفضة على مدار العام على موائدنا.





صورة فلكيّة قدّمها المُخرج أحمد ضياء الدّين بفيلم ثُمّ تشرق الشمس بالإهتمام بمصلحتك ولوعلى حساب غيرك وجَسّده الجانب السلبى لبرج الأسد/نورالشريف ، وفى المواجهة 180 درجة التضحية بتعليمك ومستقبلك وأحلامك وحبيبتك من أجل شقيقك وجَسّده الجانب السلبى لبُرج الدّلو/رشدى أباظة ، أما بُرج الميزان فى المُنتصف بينهما فينصحك بالإعتدال و التوسّط فلا أنت مُتحفّز للدّعس على غيرك من أجل مصلحتك ، ولا أنت شمعة تحترق من أجل الآخرين ، خير الأمور الوَسَط.





من فضائل حلول الشمس فى بيتها بُرج الأسد ، المَيْل للسّخاء والكرم والإحسان على الفقراء والمُحتاجين بسبب رغبة الأسد فى حماية أفراد أسرته وتوفير الأمان والغذاء لهم ، ثلاثة أبراج لها شهرة فى الإهتمام برعاية الحيوان على التوالى وهى السرطان ، الأسد والعذراء لذا رُبّما وجدنا إهتماماً برعاية الحيوانات الأليفة بجانب رعاية الفقراء ، ورعاية أفراد الأسرة والأصدقاء.





*اليوم أيضاً

يوافق ذكرى ميلاد الفنانة الرّاقية سُميّة الألفى فكل عام وهِىَ بألف خير، هذه هى الأسماء المُساوية للقِيم الحسابيّة لإسم سُميّة الألفى مع التنبيه أنها لاتُعبّر عن صفات تتواجد بنجمتنا بالضرورة لكنها نتيجة لعمليات حسابيّة رياضيّة لا أكثر.





(صيام أسبوعى)،(قمرالغزلان)،(حلقى أيتها الصقور)،(الدورالرئيسى)، (شكسبير)،(خاتم ألماس)،(ملكة العسل)،(النجمة الذهبية)،(فتاة لاتخاف)،(الرقم أربعة).





وقرينها الفلكى المُخرج المصرى عاطف سالم رَحِمَهُ الله واحتفالاً بذكراه قمت بحساب الأسماء المُساوية للقِيَم الحسابيّة لإسمه عاطف سالم مع التنبيه أنها لاتعنى صفاتاً تتواجد فيه بالضرورة لكنها نتيجة لعمليّات حسابيّة رياضيّة لا أكثر،لاتبخل عليه بالفَاتِحَة.





(ثقة بالنفس)،(المدار الذّهبِى)،(يكره العنف)،(ثبات إنفعالى)، (التوت البرّى).





*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: إن شعرت أنّ الآخرين يشجّعونك على خصومة بينك وبين أحدهم فلا تتمادى فيها، عدوّ اليوم قد يكون صديق الغد والعكس صحيح.





برج الثور: أفعالك تصدّق أقوالك وهذا مايجلب لك المصداقية والثقة من الآخرين ، لا تعِدْ بما لا تستطيع الوفاء به حتى لاتفقد تلك الثقة التى هى رأسمالك الثمين.





الجوزاء: نشاط مكثف على هاتفك النقّال مع شبكة معارفك فى العمل والعائلة، لا تستهن بمكالمة تلفونية قد تكون سبباً لباب الرزق لك فى مكان جديد.





برج السّرطان: أفكارك المبتكرة قد تتحقّق إن كانت قابلة للتطبيق وليست خياليّة، لتجد مصدراً لدخل إضافى عن طريق هوايتك بمشيئة الله تَعَالى.





برج الأسد: نشاطين عليك التفكير بتنفيذهما ،تغيير نظام حياتك فى الإستيقاظ و النّوم ، وزيارة للطبيب لأداء فحوص روتينيّة لكنها مُطمئنة بمشيئة الله تَعَالى.





برج العذراء: كلمة طيبة ، إبتسامة رقيقة و وردة بلدى بإمكانها صنع المعجزات مع زوجة غاضبة أو أم مُنزعجة ، بمشيئة الله تَعَالى.





برج الميزان: فرصة لجرد إسطواناتك القديمة وترتيب الكتب والألبومات و الصور الفوتوغرافية، هذا يشمل مُكالمة هاتفية لشخصيات قديمة عزيزة على قلبك.





برج العقرب: الكتمان صفة ليست مذمومة خاصةً إن كانت لتفادى الأذى أو إبعاد الضرر ، هذا يعنى التكتم على مشاريعك الخاصة أثناء زيارات الأقارب.





برج القوس: إبتسامتك بوجوه الآخرين لن تُكلفك سوى بعض العضلات بعضها ينشدّ وآخَرْ يرتخى،لكنّها كافية لفتح أكثر القلوب عناداً وصلابة بمشيئة الله تَعَالى.





برج الجدى: لاتلتفت لتعليقات وانتقادات الآخرين وركّزعلى عملك مهما كان تقدّمك مُتواضعاً ، أنجز القليل لكن أنجزه بإتقان.





برج الدّلو: الرغبة فى التسلّط قد تكون سبب نزاع بينك وبين زوجتك أو أحد أفراد عائلتك،إحتفظ بمساحتك ودافع عنها مع إحترامك لمساحات الآخرين.



