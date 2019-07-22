هكذا عبرت أنغام عن حبها لزوجها في حفل "ميما ميوزيك أورد" (صورة)

رصدت عدسة "الفجر الفني"، ظهور النجمة أنغام مع زوجها الموزع أحمد إبراهيم، وتألقهما في حفل توزيع جوائز "ميما ميوزيك أورد" الذي تقيمه مؤسسة "دير جيست"، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.





ومن أبرز لقطات ظهور الثنائي الأبرز على الساحة الفنية مؤخراً، كانت نظرة رومانسية من أنغام لزوجها أثناء وقوفهما على السجادة الحمراء، لالتقاط بعض الصور التذكارية قبل بدء الحفل.





ومن المقرر تكريم النجوم عن أعمالهم الفنية في عامي 2018-2019، وأبرزهم تامر حسني كأفضل مطرب، والنجمة أنغام كأفضل مطربة، ومحمد الشرنوبي كأفضل مطرب شاب، وكارمن سليمان كأفضل مطربة شابة، وغيرهم من نجوم الفن.



