"قرقاش": وزير الخارجية القطري هو المحرض على الفوضى في سوريا وليبيا
الإثنين 22/يوليه/2019 - 11:40 م
وكالات
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وصف وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة، أنور قرقاش، وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم بعراب سياسات الظاهر والباطن والمحرض على الفوضى في سوريا وليبيا.
وكتب "قرقاش"، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "الوزير القطري القريب البعيد كان دائما سباقا في توجيهاته، ومنها استقدام القوات الأمريكية إلى قطر، وتأسيس العلاقات مع إسرائيل.
وأضاف: "ملاحظاته اليوم، يقصد حمد بن جاسم، من باب الاستهزاء وكأن الخطر المحيط لن يطال قطر".
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