ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

"قرقاش": وزير الخارجية القطري هو المحرض على الفوضى في سوريا وليبيا

الإثنين 22/يوليه/2019 - 11:40 م
قرقاش: وزير الخارجية القطري هو المحرض على الفوضى في سوريا وليبيا
أنور قرقاش
Advertisements
طباعة
وكالات
 
Advertisements

وصف وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة، أنور قرقاش، وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم بعراب سياسات الظاهر والباطن والمحرض على الفوضى في سوريا وليبيا.

وكتب "قرقاش"، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "الوزير القطري القريب البعيد كان دائما سباقا في توجيهاته، ومنها استقدام القوات الأمريكية إلى قطر، وتأسيس العلاقات مع إسرائيل.

وأضاف: "ملاحظاته اليوم، يقصد حمد بن جاسم، من باب الاستهزاء وكأن الخطر المحيط لن يطال قطر".

Advertisements
المزيد عن: وزير الخارجية القطري ليبيا سوريا تويتر المحرض الفوضى أنور قرقاش
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات ودية