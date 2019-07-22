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بولتون يشيد بجهود آمانو بشأن حظر الانتشار النووى

الإثنين 22/يوليه/2019 - 11:45 م
بولتون يشيد بجهود آمانو بشأن حظر الانتشار النووى
جون بولتون
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وكالات
 
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 أشاد مستشار الأمن القومى الأمريكي جون بولتون، اليوم الاثنين بالجهود التي قام بها المدير العام الراحل للوكالة الدولية للطاقة الذرية ، يوكيا آمانو ، فيما يتعلق بحظر الانتشار النووي.
 
وذكر راديو صوت أمريكا فى نشرته باللغة الانجليزية ان بولتون – الذى يزور اليابان – اكد ان آمانو قام بجهود بطولية على مدار عقد من الزمان من رئاسته للوكالة الدولية للطاقة الذرية من اجل تعزيز استخدام الطاقة الذرية فى الأغراض السلمية .
 
وكان الدبلوماسي الياباني آمانو - الذي تولى منصب مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية عام 2009 - قد توفى عن عمر يناهز 73 عاما ، حيث كان يتمتع بخبرات واسعة فى مجالات نزع السلاح وحظر الانتشار النووي وقضايا الطاقة النووية . 
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